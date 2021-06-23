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Ресторатор Дмитрий Левицкий поддержал обязательную вакцинацию и систему ограничений в Москве

16:33
  • среда
  • 23 июня 2021

Ресторатор отметил, что осознает сложности, с которыми придется столкнуться бизнесу

Ограничение доступа к сфере услуг для тех жителей Москвы, кто не привился от коронавируса – это действенная мера. Об этом заявил президент профессионального ресторанного альянса "Реал", основатель Hurma Management Group Дмитрий Левицкий.

"По опыту других стран, действенная мера - ограничить для тех, кто не привился, доступ к сфере услуг - сразу и везде. При таком раскладе необходимый процент привитых мы сможем достичь за два-три месяца. Да, для бизнеса это тяжелый удар, меры поддержки от государства необходимы. Но если альтернативой этому служит вариант, когда нас закрывают-открывают раз в полгода, мы продолжаем пожизненно работать в этих масках-перчатках, соблюдать дистанцию и так далее - я считаю, лучше два-три месяца перетерпеть", - написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, опыт других стран показывает, что опасность пандемии удается снизить до нулевых отметок в том случае, если привьются около 50% населения.

Ресторатор также отметил, что осознает сложности, с которыми придется столкнуться бизнесу.

"Фашизм? Сегрегация? Деление людей на классы? Все наоборот. Я привился, но уважаю право людей не прививаться. И эти два-три месяца нужны как раз для того, чтобы снять этот вопрос раз и навсегда. Да, людям без прививки будет некомфортно эти месяцы. Для выхода в свет нужен будет ПЦР-тест. Тяжко будет и бизнесу, но это наше общее дело, чтобы через два-три месяца вернуться к обычной нормальной жизни, перестав делиться на привитых и непривитых, сняв маски и убрав эту тему с передовиц. Все будут ходить везде и никто никого не будет принуждать прививаться", - заключил Левицкий.

Он подчеркнул, что его заявление стоит воспринимать только как личное мнение, а не отрасли в целом.

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