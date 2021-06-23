Британского посла вызовут в МИД из-за инцидента с эсминцем

Москва считает случившееся грубой провокацией

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что из-за инцидента с британским эсминцем в Черном море в МИД вызовут посла Великобритании.

О случившемся возле мыса Фиолент стало известно 23 июня. Российским военным пришлось открыть предупредительный огонь по курсу следования британского эсминца "Дефендер" - тот вошел в территориальное море России. Корабль продолжал движение и покинул недоступные для него границы, только когда Су-24М выполнил предупредительное бомбометание.

Как подчеркнула Захарова, Москва квалифицирует произошедшее как грубую провокацию, передает ТАСС.

Ранее в среду на инцидент отреагировали в Государственной думе. Там заявили, что Москва самым серьезным образом предупреждает Великобританию о недопустимости подобных действий.

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