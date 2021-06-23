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Пентагон готовится сдерживать Россию в киберсфере

16:51
  • среда
  • 23 июня 2021

Этим же пригрозили и Китаю

Заместитель председателя Комитета начальников штабов ВС США Джон Хайтен заявил на видеоконференции Пентагона, что Соединенные Штаты намерены сдерживать Россию и Китай как в ядерной сфере, так и в киберпространстве.
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"Речь идет не только о способностях понимания, маневрирования и проведения операций в киберсфере, но и о том, что делать со скоростью [угрозы], как определить угрозу", - уточнил Хайтен (цитата по ТАСС).

Он также выразил надежду на то, что "никто из аудитории не хочет когда-либо воевать с Россией и Китаем", так как это имело бы катастрофические последствия для всего мира.

Как заключил спикер, сдерживание в информационной области имеет такое же, если не большее, значение.

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