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В Подмосковье ввели новые антикоронавирусные ограничения

17:09
  • среда
  • 23 июня 2021

Вводится система QR-кодов для посещения общепита

Власти Московской области ввели в регионе новые ограничительные меры в связи с распространением коронавирусной инфекции, сообщается в постановлении губернатора Андрея Воробьева.
В мире появился еще один опасный штамм коронавируса

Так, с 24 июня приостанавливается проведение мероприятий в помещениях при числе зрителей более 50 человек. Кроме того, временно запрещены мероприятия на открытом воздухе с участием более 500 зрителей.

Фуд-корты смогу работать только навынос или доставку, зоопарки, детские игровые комнаты, аттракционы работу приостанавливают. Запрещается пользоваться спортивными и детскими площадками, а также беседками.

В барах и ресторанах нельзя проводить развлекательные мероприятия с 23:00 до 06:00.

Отдельно отмечено, что с 28 июня для посещения общепита начнет функционировать система QR-кодов. С 15 июля водить легковые такси смогут только привитые водители.

Вместе с тем Минздрав региона заявил, что с 1 июля в Подмосковье могут запретить пользоваться общественным транспортом без QR-кода, если ситуация с коронавирусом не изменится в лучшую сторону.

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