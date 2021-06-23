ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Глава Минздрава назвал число госпитализированных с COVID-19 в России

17:32
  • среда
  • 23 июня 2021

За последние дни коечный фонд увеличили на 35 тысяч мест

На совещании президента Владимира Путина с членами правительства министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что всего в стране с коронавирусом на сегодняшний день госпитализировано 130 тысяч человек.
Собянин оценил работу московской медицинской системы

"Сегодня свободный коечный фонд удерживается на уровне 15% в регионах", - добавил глава Минздрава (цитата по ТАСС).

Мурашко также уточнил, что за последние дни коечный фонд для лечения пациентов с COVID-19 увеличили на 35 тысяч мест, всего их 154 тысячи.

Более 519 тысяч пациентов с коронавирусом (или подозрением на болезнь), продолжил министр, находятся под наблюдением специалистов. В реанимации остаются 3800 человек.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Врачи скорой помощи
Врачи скорой помощи
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.