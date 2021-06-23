Глава Минздрава назвал число госпитализированных с COVID-19 в России

За последние дни коечный фонд увеличили на 35 тысяч мест
На совещании президента Владимира Путина с членами правительства министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что всего в стране с коронавирусом на сегодняшний день госпитализировано 130 тысяч человек.
"Сегодня свободный коечный фонд удерживается на уровне 15% в регионах", - добавил глава Минздрава (цитата по ТАСС).
Мурашко также уточнил, что за последние дни коечный фонд для лечения пациентов с COVID-19 увеличили на 35 тысяч мест, всего их 154 тысячи.
Более 519 тысяч пациентов с коронавирусом (или подозрением на болезнь), продолжил министр, находятся под наблюдением специалистов. В реанимации остаются 3800 человек.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram