Татьяна Буцкая заявила о возвращении станции "Перово" исторического названия

Решение о переименовании было поспешным, отметила лидер "Совета матерей"

Глава департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов отправил руководителю Московской железной дороги Михаилу Глазкову письмо с просьбой учесть мнение жителей района Перово, несогласных с переименованием их станции в "Чухлинку".

Такой шаг властей Москвы стал результатом акции, организованной лидером общероссийской общественной организации "Совет матерей" Татьяны Буцкой.

Ранее удалось собрать несколько тысяч подписей в пользу возвращения станции исторически корректного названия "Перово".

"Решение о переименовании было поспешным и не учитывало мнение большинства. Это внесло сумбур, многие просто начали путаться, так как уже есть станция "Чухлинка", которая находится на Горьковском направлении железной дороги. Например, к нам в общественную приемную поступали жалобы от слабослышащих граждан, которые были дезориентированы и пропустили свою остановку", - рассказала Буцкая.

Она поблагодарила всех, кто помогал отстоять историческое название станции, добавив, что люди отстаивали не какую-то абстрактную историю, они выступили в защиту исторической памяти.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram