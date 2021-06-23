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Татьяна Буцкая заявила о возвращении станции "Перово" исторического названия

17:30
  • среда
  • 23 июня 2021

Решение о переименовании было поспешным, отметила лидер "Совета матерей"

Глава департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов отправил руководителю Московской железной дороги Михаилу Глазкову письмо с просьбой учесть мнение жителей района Перово, несогласных с переименованием их станции в "Чухлинку".

Такой шаг властей Москвы стал результатом акции, организованной лидером общероссийской общественной организации "Совет матерей" Татьяны Буцкой.

Ранее удалось собрать несколько тысяч подписей в пользу возвращения станции исторически корректного названия "Перово".

"Решение о переименовании было поспешным и не учитывало мнение большинства. Это внесло сумбур, многие просто начали путаться, так как уже есть станция "Чухлинка", которая находится на Горьковском направлении железной дороги. Например, к нам в общественную приемную поступали жалобы от слабослышащих граждан, которые были дезориентированы и пропустили свою остановку", - рассказала Буцкая.

Она поблагодарила всех, кто помогал отстоять историческое название станции, добавив, что люди отстаивали не какую-то абстрактную историю, они выступили в защиту исторической памяти.

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Татьяна Буцкая
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