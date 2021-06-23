Кадыров доложил Путину об искоренении терроризма в Чечне

Вопросы безопасности перестают быть актуальными для региона

В ходе встречи в режиме видеоконференции с президентом России Владимиром Путиным глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассказал главе государства о ситуации в регионе, отдельно остановившись на теме безопасности.

"По вашему поручению и при вашем личном участии и поддержке мы полностью и навсегда искоренили международный терроризм в Чеченской Республике. Сегодня вопросы безопасности перестали быть актуальными", - обратился к Путину Кадыров (расшифровка опубликована на сайте Кремля).

Что касается социально-экономических показателей региона, глава Чечни отметил следующее: по сравнению с прошлым годом видна положительная динамика, майские указы исполняются в полной мере, обеспечивается достижение целей в рамках нацпроектов.

Также Кадыров поблагодарил премьер-министра Михаила Мишустина за то, что тот лично в ходе посещения республики ознакомился с проблемными вопросами и дал поручения.

Путин же предложил главе Чечни вновь пойти на выборы руководителя региона, которые намечены на единый день голосования 19 сентября. "Сделано очень много, предстоит сделать еще больше. Вы в материале, работаете эффективно, изнутри ситуацию знаете, поэтому я полагаю, что вам нужно идти на выборы, продолжить свою работу", - сказал президент.

Кадыров на это поблагодарил, добавив, что готов "выполнить любой приказ".

Вместе с тем глава Чечни рассказал Путину, что вакцинация в регионе протекает активно, но в последнюю неделю республика испытывает дефицит препаратов.

"Хотели бы, чтобы вы обратили на это внимание", - отметил Кадыров.

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