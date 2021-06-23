Путин обсудил с Алиевым ситуацию в Нагорном Карабахе

Лидеры условились о продолжении контактов на различных уровнях

Как сообщили в среду в Кремле, по инициативе азербайджанской стороны состоялся телефонный разговор между президентами России и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым.

"Рассмотрены практические аспекты реализации договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года", - сказано в сообщении.

Там также отмечено, что особое внимание лидеры уделили работе в трехстороннем формате по восстановлению на Южном Кавказе транспортных коммуникаций и экономических связей.

Путин и Алиев подтвердили настрой на дальнейшее укрепление стратегического партнёрства между странами, условившись о продолжении контактов на различных уровнях.

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