Меркель предложила провести встречу лидеров ЕС с Путиным

Франция поддерживает идею

Как пишет в среду британская газета Financial Times, канцлер Германии Ангела Меркель выступила с предложением о большой международной встрече на высшем уровне - принять участие в ней должны президент России Владимир Путин и лидеры стран Евросоюза.

Информацию изданию передали дипломатические источники. По их словам, инициативу уже поддержал французский лидер Эмманюэль Макрон.

В заметке уточняется, что предложение было озвучено на заседании комитета постоянных представителей ЕС послами Германии и Франции. Берлин полагает, что прошедший в Женеве 16 июня российско-американский саммит послужит основой для нормализации отношений Запада с Москвой.

Официальных комментариев от российской стороны по этому поводу пока не последовало.

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