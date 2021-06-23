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Меркель предложила провести встречу лидеров ЕС с Путиным

18:10
  • среда
  • 23 июня 2021

Франция поддерживает идею

Как пишет в среду британская газета Financial Times, канцлер Германии Ангела Меркель выступила с предложением о большой международной встрече на высшем уровне - принять участие в ней должны президент России Владимир Путин и лидеры стран Евросоюза.
Путин и Меркель созвонились в День памяти и скорби

Информацию изданию передали дипломатические источники. По их словам, инициативу уже поддержал французский лидер Эмманюэль Макрон.

В заметке уточняется, что предложение было озвучено на заседании комитета постоянных представителей ЕС послами Германии и Франции. Берлин полагает, что прошедший в Женеве 16 июня российско-американский саммит послужит основой для нормализации отношений Запада с Москвой.

Официальных комментариев от российской стороны по этому поводу пока не последовало.

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