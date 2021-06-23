Меркель предложила провести встречу лидеров ЕС с Путиным

Франция поддерживает идею
Как пишет в среду британская газета Financial Times, канцлер Германии Ангела Меркель выступила с предложением о большой международной встрече на высшем уровне - принять участие в ней должны президент России Владимир Путин и лидеры стран Евросоюза.
Информацию изданию передали дипломатические источники. По их словам, инициативу уже поддержал французский лидер Эмманюэль Макрон.
В заметке уточняется, что предложение было озвучено на заседании комитета постоянных представителей ЕС послами Германии и Франции. Берлин полагает, что прошедший в Женеве 16 июня российско-американский саммит послужит основой для нормализации отношений Запада с Москвой.
Официальных комментариев от российской стороны по этому поводу пока не последовало.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram