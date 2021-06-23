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США определились, кто их лучший друг

18:28
  • среда
  • 23 июня 2021

А также - самый надежный партнер

В ходе встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен рассказал, кого в Вашингтоне считают лучшим другом их страны.
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"У США нет лучшего партнера, лучшего друга в мире, чем Германия", - приводит слова главы Госдепа РИА "Новости".

При этом Блинкен отметил, что обсудить с канцлером планирует Россию и Китай, а глава Белого дома Джо Байден с нетерпением ожидает визита Меркель в Вашингтон. Произойдет это в следующем месяце.

Ранее стало известно, что Меркель прилетит в Штаты 15 июля. Среди тем переговоров - пандемия, международная безопасность, климат и экономика.

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