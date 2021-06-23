Московские театры поддерживают идею QR-кодов в учреждениях культуры

Преграда не должна становиться преградой для ценителей искусства

Актриса и режиссер театра и кино, директор Театра на Таганке и театра "Содружество актеров Таганки" Ирина Апексимова отметила, что введение системы QR-кодов в театрах станет действенной мерой, направленной на предотвращение распространения коронавирусной инфекции.

"Я думаю, что прививка не станет преградой для любителей театра. А если станет, то это очень большая глупость. Мы уже пережили 25-процентную рассадку, 25-процентную рассадку и локдаун, что может быть еще хуже?", - заметила Апексимова.

По ее словам, QR-коды - хорошая идея, которая поможет чувствовать себя в театре безопасно. Режиссер при этом добавила, что сделать прививку необходимо, ведь у каждого, кто работает в театре, а также у зрителя есть право не заразиться.

"Мы должны спокойно приходить на работу, получать от нее удовольствие и доставлять удовольствие зрителям. Существует же все-таки в Израиле эта история, где привиты все", - напомнила Апексимова в беседе с каналом "Москва 24".

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