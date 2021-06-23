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МИД осудил стремление ФРГ "нарастить мускулы"

19:10
  • среда
  • 23 июня 2021

Берлину следует искать диалога с Москвой

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила в ходе брифинга в среду, что Берлину следует вести диалог с Москвой.
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Вместо этого, продолжила спикер внешнеполитического ведомства, глава Минобороны ФРГ "решила призвать командный состав Бундесвера нарастить мускулы для защиты либеральных ценностей перед лицом России".

Как напомнила Захарова, Россия и Германия связаны исторически - особенно не стоит об этом забывать, когда отмечается восьмидесятилетие со дня начала Великой Отечественной войны.

По словам Захаровой, вторая половина июня - период, когда Москву особенно интересуют заявления немецких военных.

Кроме того, дипломат отреагировала на заявление министра обороны Германии об угрозах со исламского экстремизма, России и Китая. "Я просто хочу напомнить министру обороны ФРГ, что Россия борется с радикальным исламизмом в Сирии, в отличие от Германии", - подчеркнула представитель МИД (цитирует ТАСС).

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