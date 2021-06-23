Доцент РАНХиГС Содном Будатаров поддержал инициативу Светланы Разворотневой о защите москвских парков и скверов

По его словам, необходимо создавать "зеленую" инфраструктуру

В РАНХиГС поддержали инициативу члена Общественной палаты России Светланы Развротневой ограничить строительство в парках и скверах Москвы, передает "Москва 24".

"Увеличение "зеленых поясов", создание "зеленых коридоров", объединение парков тропинками и велодорожками, создание единой "зеленой" инфраструктуры - это, конечно, хорошая инициатива, и я считаю, что ее нужно поддержать", - сказал Содном Будатаров, доцент кафедры правового обеспечения государственной и муниципальной службы, руководитель Лаборатории по исследованию финансовых, управленческих и технологических основ экономики замкнутого цикла Института государственной службы и управления РАНХиГС.

По его словам, необходимо создавать "зеленую" инфраструктуру. Например, вдоль троп нацпарков установить бюветы с водой для многоразовой тары и ограничить использование пластиковых бутылок.

Ранее правозащитница Разворотнева выступила за расширение особо охраняемых природных территорий, а также парков и скверов столицы с целью улучшения экологической ситуации в городе, а также сохранения уникальных для мегаполиса видов диких животных, насекомых, птиц и растений.

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