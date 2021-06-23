Минобороны показало видео пролета над британским эсминцем

Российским военным пришлось открыть предупредительный огонь
Министерство обороны России опубликовало видео, на котором показано, как над нарушившим границу британским эсминцем пролетают самолет и беспилотник, передает РИА "Новости".
Ведется запись перед предупредительными выстрелами. На кадрах видно, как эсминец следует по морю. Можно наблюдать слежение за ним с воздуха истребителем Су-30СМ и бомбардировщиком Су-24М.
Инцидент произошел 23 июня. Российским военным и пограничникам пришлось открыть предупредительный огонь по курсу следования британского эсминца "Дефендер" - тот вошел в территориальное море России. Только когда Су-24М выполнил предупредительное бомбометание, корабль покинул запретную для него территорию.
После случившегося в МИД заявили о вызове британского посла. Произошедшее во внешнеполитическом ведомстве назвали грубой провокацией.
В Государственной думе же отметили, что, если подобное повторится, Британию ждут серьезные последствия.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram