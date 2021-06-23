Пётр Толстой: Члены "Единой России" должны вести честный диалог с избирателями

Об этом он заявил на открытии штаба общественной поддержки "Единой России"

Секретарь московского регионального отделения партии "Единая Россия" Пётр Толстой заявил, что ключевой задачей членов ЕР остается прямой диалог с избирателями и решение их проблем.

"Накануне голосования молчание и скромность зачастую ведут к искажению нашей работы. Мы хотели бы донести до людей все – и наши ошибки, и то, что удалось сделать. У нас принято ругать власть. Но мы все москвичи, живем в одном городе и понимаем, что сегодня, в период пандемии, необходимо принимать серьезные решения", – сказал Толстой на открытии штаба общественной поддержки "Единой России".

На церемонии открытия Толстой вручил партийные билеты новым членам "Единой России" – журналисту Тимофею Баженову и ректору РХТУ имени Менделеева Александру Мажуге, передает АГН "Москва".

По словам Толстого, штаб станет центральной дискуссионной площадкой Москвы – именно здесь партийные кандидаты и уже действующие депутаты смогут решать разноплановые задачи, которые ставят перед ними горожане. Кроме того, сами москвичи смогут получить здесь разъяснения о предпринятых властями шагах по развитию столицы.

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