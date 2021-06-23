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Пётр Толстой: Члены "Единой России" должны вести честный диалог с избирателями

19:24
  • среда
  • 23 июня 2021

Об этом он заявил на открытии штаба общественной поддержки "Единой России"

Секретарь московского регионального отделения партии "Единая Россия" Пётр Толстой заявил, что ключевой задачей членов ЕР остается прямой диалог с избирателями и решение их проблем.

"Накануне голосования молчание и скромность зачастую ведут к искажению нашей работы. Мы хотели бы донести до людей все – и наши ошибки, и то, что удалось сделать. У нас принято ругать власть. Но мы все москвичи, живем в одном городе и понимаем, что сегодня, в период пандемии, необходимо принимать серьезные решения", – сказал Толстой на открытии штаба общественной поддержки "Единой России".

На церемонии открытия Толстой вручил партийные билеты новым членам "Единой России" – журналисту Тимофею Баженову и ректору РХТУ имени Менделеева Александру Мажуге, передает АГН "Москва".

По словам Толстого, штаб станет центральной дискуссионной площадкой Москвы – именно здесь партийные кандидаты и уже действующие депутаты смогут решать разноплановые задачи, которые ставят перед ними горожане. Кроме того, сами москвичи смогут получить здесь разъяснения о предпринятых властями шагах по развитию столицы.

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