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Организаторам речных круизов в Москве грозит штраф до 1 млн руб. за нарушения антиковидных мер

19:44
  • среда
  • 23 июня 2021

Пассажиры и персонал не использовали средства индивидуальной защиты

Организаторам речных круизов в столице грозит штраф до одного миллиона рублей за нарушения мер профилактики распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Алексей Кацуба.

"Организаторами экскурсий не приняты меры по обеспечению использования средств индивидуальной защиты пассажирами, а также персоналом, их обслуживающим, в том числе в буфетах. Отмечены скопления и несоблюдение социального дистанцирования при входе на судна и непосредственно на борту теплоходов", - пояснил Кацуба.

За выявленные нарушения предусмотрен штраф в размере до 300 тысяч руб. В случае установления фактов причинения вреда здоровью человека может быть назначен штраф до одного миллиона рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что за последнюю неделю в Москве выявлено максимальное число заболевших — 53 тысячи человек. Новый штамм коронавируса обладает более агрессивными свойствами и требует в два раза большего иммунитета, сообщил он.

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