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Американцы назвали Арктику зоной соперничества с Россией и Китаем

19:41
  • среда
  • 23 июня 2021

В Штатах понимают растущую важность региона

Председатель Комитета начальников штабов ВС США Марк Милли заявил, что в будущем Арктика превратится в зону соперничества великих держав.
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"Она станет сферой конкуренции великих держав - между Соединенными Штатами, Китаем и Россией. И, возможно, еще другими странами", - приводит прогноз генерала ТАСС, сделанный на слушаниях в Конгрессе.

В Штатах понимают растущую важность Арктики, добавил Милли.

Еще при Дональде Трампе Штаты подготовили новую стратегию национальной обороны, которая, по заявлению Пентагона в то время, была "сфокусирована на долговременном стратегическом соперничестве с Россией и Китаем".

В минувший вторник заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что Россия должна продолжать осваивать Арктическую зону. Ряд стран при этом, отметил он, пытается эту работу России в Арктике ограничить.

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