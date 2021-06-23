Умер диктор, народный артист России Виктор Балашов

Он первым озвучил в эфире сообщение о полете в космос Юрия Гагарина.

На 97-м году жизни скончался советский и российский теле- и радиоведущий, народный артист России Виктор Балашов, передал телеканал "Россия-24".

"Ушел из жизни советский и российский диктор Виктор Балашов. Ему было 96 лет", - было сказано в сообщении.

Балашов родился в Москве 24 декабря 1924 года. Участвовал в Великой Отечественной войне, в 1944-м его приняли на Всесоюзное радио диктором-практикантом.

Мастерству учился у Юрия Левитана, работал диктором Центрального телевидения и Всесоюзного радио, вел передачи "Время" и "Огонек".

С 1951-го снимался в кино, среди ролей: "Совесть мира", "Адмирал Ушаков", "Рождество в Вигала", "Аномалия". Дублировал документальные и художественные фильмы.

12 апреля 1961 Виктор Балашов в телевизионном эфире первым озвучил сообщение ТАСС о полете в космос Юрия Гагарина.

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