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Первые пять автомобилей разыграли среди вакцинированных москвичей

20:09
  • среда
  • 23 июня 2021

Обладателей автомобилей определил компьютер методом случайного выбора

В эфире телеканала "Москва 24" назвали первых победителей акции "Вакцина рулит". Ими стали Лусинэ Ашотовна, Сергей Евгеньевич, Ирина Борисовна, Дмитрий Игоревич и Светлана Сергеевна. Согласно законодательству, фамилии победителей называть нельзя.
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В первом розыгрыше автомобилей среди привившихся от COVID-19 москвичей участвовали те, кто привился с 14 по 20 июня. Обладателей автомобилей определил компьютер методом случайного выбора. В эфире уточнили, что организаторы сами свяжутся с победителями и сообщат, как забрать автомобиль.

13 июня мэр Москвы Сергей Собянин объявил о старте дополнительной программы стимулирования вакцинации. Каждую неделю среди москвичей будут разыгрывать пять машин (всего 20 автомобилей) стоимостью примерно один миллион рублей.

Участником акции может стать любой гражданин старше 18 лет, который с 14 июня по 11 июля впервые получит первый компонент вакцины от COVID-19. Дополнительно регистрироваться нигде не нужно - вы автоматически становитесь участником розыгрыша при заполнении анкеты перед вакцинацией.

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