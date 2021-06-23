NASA хочет продолжать сотрудничество с Россией по МКС

Об этом в среду заявил глава управления

Директор NASA Билл Нельсон заявил в среду на слушаниях Конгрессе, что верит в продолжение сотрудничества между Москвой и Вашингтоном на Международной космической станции. Этому, по его словам, будут способствовать три недавних эпизода.

"Первое свидетельство было в интервью NBC президента Владимира Путина. Путин говорил о сотрудничестве в космосе, особенно на МКС. Во время разговора с Рогозиным тот подтвердил это. Третий разговор: я участвовал по видеосвязи в конференции, проходившей в Санкт-Петербурге", - цитирует Нельсона ТАСС.

Он напомнил, что у Штатов и России богатая история взаимодействия на МКС, где всегда есть как российские, так и американские космонавты.

"Мы увидим продолжение сотрудничества", - добавил глава NASA.

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