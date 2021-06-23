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NASA хочет продолжать сотрудничество с Россией по МКС

20:28
  • среда
  • 23 июня 2021

Об этом в среду заявил глава управления

Директор NASA Билл Нельсон заявил в среду на слушаниях Конгрессе, что верит в продолжение сотрудничества между Москвой и Вашингтоном на Международной космической станции. Этому, по его словам, будут способствовать три недавних эпизода.
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"Первое свидетельство было в интервью NBC президента Владимира Путина. Путин говорил о сотрудничестве в космосе, особенно на МКС. Во время разговора с Рогозиным тот подтвердил это. Третий разговор: я участвовал по видеосвязи в конференции, проходившей в Санкт-Петербурге", - цитирует Нельсона ТАСС.

Он напомнил, что у Штатов и России богатая история взаимодействия на МКС, где всегда есть как российские, так и американские космонавты.

"Мы увидим продолжение сотрудничества", - добавил глава NASA.

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