На Ямале из-за повреждения судна топливо утекло в реку

Работа местной водозаборной станции временно приостановлена

На пристани в поселке Яр-Сале Ямальского района в Ямало-Ненецком автономном округе столкнулись судно и баржа, передает РИА "Новости" со ссылкой на Уральскую транспортную прокуратуру.

"Судно "Владимир Черных" получило повреждение, в результате чего произошла утечка дизельного топлива в реку", - уточняется в сообщении.

Пострадавших, говорят в прокуратуре, в результате инцидента нет, следственные органы начали проверку.

В администрации Ямальского района объяснили, что из бака утекло около 50 литров нефтепродуктов. Работа водозаборной станции в поселке на время приостановлена.

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