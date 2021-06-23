Путин предостерег россиян об опасности заражения COVID-19 за рубежом

У принимающих стран нет обязательств по лечению заболевших туристов из России

Борьбу с COVID-19 и меры по ускорению темпов вакцинации обсудил сегодня Владимир Путин с членами правительства. В частности, обсуждали последний всплеск заболеваемости ковидом и опасность, которую несут новые штаммы коронавируса. Президент попросил доложить, что предприняли для того, чтобы выезжающие на отдых за рубеж россияне не оказались без медицинской помощи.

Рост показателей заболеваемости - за минувшую неделю почти на 30% - вице-премьер Татьяна Голикова назвала "взрывным". С наступлением лета многие граждане стали пренебрегать санитарными мерами, а регионы поспешили ослабить ограничения. Плюс к этому темпы вакцинации оставляли желать лучшего.

"Даже в случае болезни вакцинированного, если человек своевременно обращается к доктору, при появлении первых симптомов, болезнь протекает в лёгкой форме. К сожалению, я также должна отметить, что в последнюю неделю в отличии уже от предыдущих месяцев у нас возросла смертность от ковида на 21,3 процента. Я прошу наших граждан пожалеть медицинских работников, которые уже полтора года работают практически без отпусков. Уже, что называется, на износе полном", - сказала Татьяна Голикова, заместитель председателя правительства России.

Напомнила вице-премьер и о необходимости ревакцинации. 15% так называемых ковидных коек в России сейчас свободны – это уже из доклада главы Минздрава.

"На данный момент у нас дополнительно развернуто за последние несколько дней 35 тысяч коек для лечения пациентов с COVID-19. Их общее количество сегодня - 154 тысяч коек", - заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Россия постепенно возобновляет авиасообщение с другими странами, в том числе и по популярным туристическим направлениям.

"Мы настоятельно рекомендуем нашим гражданам не ограничиваться ПЦР-тестированием за 72 часа при посещении иностранного государства, а обязательно сделать прививку. Хотя бы прививку первым компонентом соответствующей вакцины", - заявила Голикова.

"Я так понимаю, что во многих странах не отказываются от того, чтобы принимать наших граждан, которые могут приехать в эти государства на отдых и, не дай Бог, заболеют. Но никаких обязательств у этих государств перед нами нет. Это они хотят - берут, не хотят - не берут на лечение. И как будут лечить, мы тоже понятия не имеем. По сути, в случае поездки за границу, это личный риск, личная ответственность каждого человека", - напомнил Владимир Путин.

В целом по стране превалирует британский штамм "Альфа". Однако основную угрозу представляет другая разновидность – индийский штамм "Дельта". В Москве он появился в апреле. А сейчас у 90% всех заболевших в городе диагностируют именно эту мутацию вируса.

"Это объясняет многие вещи, связанные с огромным количеством долей молодых людей, которые болеют. Большого количества людей где-то на 20-30% людей, которые болеют очень тяжело, находятся в реанимации, увеличением смертности и так далее. Потому что этот вирус, этот штамм, он, конечно, обладает другими более агрессивными свойствами. Медицинская система справляется, и мы обеспечиваем всем необходимым граждан, но тем не менее понятно, что медицинские возможности не безграничны. Хотя, пока, запас по Москве достаточно серьезный сделан", - заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

В столичной сфере услуг введена обязательная вакцинация 60% работников. С 28 июня вход в кафе или ресторан возможен только при наличии специального QR-кода. Такой можно получить вакцинированным, переболевшим или загрузившим в систему результат ПЦР-тестирования, который будет действовать 3 дня.

"Мера жесткая, непопулярная, но необходимая в той ситуации, в которой мы находимся. На мой взгляд, это лучше, чем просто взять и закрыть работу целой отрасли. В последние дни мы регистрируем очень большие темпы вакцинации, записи. За вчерашние сутки записалось 60 тысяч человек. Это в 10 раз больше, чем, скажем, пару недель назад записывалось. Это говорит о том, что мы можем, действительно реально, нарастить такие темпы, чтобы привить пару миллионов человек в месяц и, сохраняя такие темпы, мы реально сможем провести массовую вакцинацию. Каковы прогнозы на ближайшее время? На мой взгляд, ситуация будет сложной и пока не то что расслабляться, но и каких-то оптимистических прогнозов делать не приходится", - сказал мэр столицы.

"Сергей Семенович, вы мне регулярно докладываете о том, что происходит, и о мерах, которые предпринимаются вами, чтобы снизить риски для наших людей, жителей столицы. Продолжим работать с вами в таком же оперативном режиме по обмену информацией по предлагаемым вами мерам борьбы с коронавирусом", - ответил Владимир Путин.

В правительстве опыт столицы в борьбе с пандемией настоятельно рекомендуют использовать и другим российским регионам. На пороге новая угроза – мутация вируса "Дельта +" - еще страшнее и опаснее, чем изначальный индийский штамм. Случаи заболевания уже зафиксированы в США, Великобритании, Германии, Украине и других странах. И сейчас в силах каждого обезопасить себя, просто сделав прививку.

Матвей Шестаков, Алсу Янгляева, "ТВ Центр".

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