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Путину доложили о ликвидации последствий подтоплений в Крыму

22:46
  • среда
  • 23 июня 2021

На полуострове продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации

Ликвидация последствий наводнения в Крыму должна завершиться до конца недели. К работам привлечены подразделения министерства обороны и МЧС, передает "ТВ Центр".

Руководители ведомств сегодня доложили обстановку Владимиру Путину. В ходе онлайн-совещания министры рассказали, как идет восстановление разрушенной инфраструктуры и какая помощь оказывается населению.

В ближайшие дни будет завершена дезинфекция систем подачи воды и к выходным планируется включить водоснабжение по штатной схеме. Но в свои дома пока могут вернуться не все. На полуострове продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации.

"В результате стихии пострадало 54 человека, из которых 6 госпитализированы, 1 человек погиб. Эвакуировано более 1700 человек, в том числе 325 детей. В пострадавших районах развернуто 6 пунктов временного размещения на базе гостиниц и санаториев, в которых остаются 160 человек, в том числе 31 ребенок. С пострадавшими работают психологи МЧС России. Для ликвидации последствий с 18 июня МЧС проводилось наращивание группировки сил. В регионе работают спасатели Донского, Ногинского и Тульского центров", - сказал Евгений Зиничев, министр России по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

"Сейчас работы развернуты в 36 наиболее пострадавших от наводнения населенных пунктах. Очищено 122 километра дорог, 23 тысячи квадратных метров фасадов, 54 тысячи дворовых территорий, в том числе 16 тысяч социально значимых объектов, 4 школы, 5 детских садов, три больницы. Восстановлено и очищено 51 километр водоводов, водостоков, водоотводных каналов, вывезено более трех тысяч кубометров мусора, расчищены русла двух рек", - заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

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