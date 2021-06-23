"Телевизионный отец": коллеги простились с сооснователем ТВЦ Анатолием Лысенко

Легендарный журналист скончался в минувшее воскресенье на 85-м году жизни

В Москве простились с Анатолием Лысенко. Легендарный журналист скончался в минувшее воскресенье на 85-м году жизни. Траурная церемония прошла в телецентре "Останкино". Анатолий Лысенко руководил программой "Взгляд", которая стала революционной для отечественного вещания. Он предложил идею телеигры "Поле чудес", завоевавшей любовь миллионов зрителей. Возглавлял ВГТРК и создавал "ТВ Центр". А в последние годы был гендиректором Общественного телевидения России.

В телецентре "Останкино" сегодня траур. Несколько ступеней у такого привычного подъезда впервые невыносимо сложно преодолеть. Защитные маски не могут скрыть узнаваемые лица и заплаканные глаза. Политики, чиновники, режиссёры, ведущие и руководители телеканалов. Все будто вмиг осиротели. А Анатолий Лысенко смотрит на всех с траурного портрета. И в этом отеческом взгляде столько доброты, что, кажется, даже сейчас он пытается всех поддержать.

"Толя, конечно, был потрясающий человек. Он был фантастически хороший человек! Просто удивительно. И мне не будет хватать, как и всем: "Алё, привет!" Очень трудно говорить", - сказал народный артист России Леонид Якубович.

"Когда сюда, в 4-ю студию, я вошел первый раз, я вошел более-менее смело только потому, что Анатолий Григорьевич мне сказал: "Давай! Давай-давай! Еще никогда так не было, чтобы было никак. Будет результат!" Вот за результат я бесконечно, до конца дней моих буду благодарен Анатолию Григорьевичу. Моему телевизионному отцу", – сообщил Владислав Флярковский, журналист и телеведущий.

Слово отец не случайно. Анатолий Лысенко с легкостью генерировал идеи, создавал новые программы и был сооснователем крупнейших телеканалов: ВГТРК, ТВЦ, ОТР. Причем делал это с открытым сердцем и невероятной мудростью, радуясь всему новому и искреннему.

"Он был человеком с высочайшим чувством долга. Внутреннего достоинства, которое было видно всем. И человеком, который умел доносить свои идеи и открывать новых людей на телевидении", - заявил зампредседателя Госдумы Петр Толстой.

О том, как Анатолий Лысенко открывал новые имена, рассказывают с нескрываемым восторгом. Да, профессиональный мастер литейно-механического завода, возглавив редакцию Центрального Телевидения СССР, брал людей чуть ли не с улицы, умея моментально рассмотреть талант.

"Я видел, как он просто людей приглашал и думал: "Как же так? Ведь этот человек сейчас выйдет в эфир! Он же ничего не может, не умеет!" А Лысенко видел это. И в этом была его гениальность. Он очень многих людей открыл, начиная со "Взгляда", естественно. Потому что он взял практически неизвестных людей, неизвестных ребят. И сделал их звёздами", - сообщил Михаил Дегтярь, телерепортёр, режиссёр, продюсер, писатель.

Ученики Лысенко уверены: за каждой из его многочисленных программ - не просто шоу, а кое-что поважнее.

"Это приучил Толя! Интересоваться простыми людьми, их проблемами. Их надеждами, их бедами", - сказал Александр Любимов, журналист, продюсер, вице-президент Академии российского телевидения.

"Всегда, когда мне было непонятно, какое решение принять… Во всяком случае, это очень часто было, я спрашивал у Анатолия Григорьевича. И всякий раз, когда он мне давал совет, он ни разу не ошибся", - заявил Леонид Ярмольник, актёр, продюсер, теле- и радиоведущий.

Больше не позвонить, не спросить, не посоветоваться. Мастер ушёл. Оставив свой взгляд на мир и на людей.

Ольга Стрельцова, Ольга Шатрова, Игорь Константинов, Станислав Ильин, Николай Жуков, "ТВ Центр".

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