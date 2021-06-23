Сборная Украины вышла в плей-офф Евро-2020

Судьба команды решалась в матче другой группы

По итогам двух матчей на чемпионате Европы по футболу, состоявшихся в среду, сборная Украины получила право сыграть в 1/8 финала. Сборная Словакии со счетом 0:5 уступила команде Испании, Швеция со счетом 3:2 оказалась сильнее Польши.

В плей-офф выходят по две лучшие команды из шести групп, также туда попадают четыре лучшие сборные, оказавшиеся на третьих местах в своих квартетах. Из шести таких сборных известны пока пять - Швейцария (4 очка), Финляндия (3), Украина (3), Чехия (4) и Словакия (3).

Украина идет выше финнов и словаков за счет разницы забитых и пропущенных мячей. Вместе с тем финны пока не попрощались с шансами на одну восьмую - они выйдут туда, если сегодня вечером Португалия уступит Франции с разницей в четыре мяча или больше.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram