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Москва обратила внимание на отказ США от диалога по кибербезопасности

21:32
  • среда
  • 23 июня 2021

Россия готова к обсуждению в этой сфере

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил в среду, что Соединенные Штаты отказываются вести комплексный диалог по кибербезопасности, хотя Москва к нему готова.
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"К сожалению, американские коллеги политизировали всю эту тему и последнее время сводят ее к вопросам, связанным с противоправной активностью в киберпространстве", - заметил замглавы внешнеполитического ведомства (цитата по ТАСС).

Он уточнил, что вести разговор следует шире - с учетом всех аспектов безопасности в информационной сфере.

Как добавил Рябков, двусторонние контакты в этом направлении необходимо восстанавливать, отказываться от таких шагов по политическим мотивам неправильно. При этом замглавы МИД обратил внимание на то, что призывы российской стороны рассматривать конкретные случаи кибератак на российские объекты Вашингтоном игнорируются.

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