Россияне стали рекордно редко снимать наличные с карт

За квартал сняли чуть более 6 триллионов рублей

Как следует из материалов Центробанка, на которые ссылается ТАСС, в первом квартале этого года россияне совершили 544 миллиона операций по снятию наличных с карт - меньше за квартал было только в 2011 году, соответственно, это антирекорд последних десяти лет.

Объем снятых средств - чуть более 6 триллионов. Годом ранее показатель был выше на 400 миллиардов.

При этом за указанный период обновился рекорд по количеству эмитированных банковских карт - их количество достигло 307,7 миллиона штук.

"У нас сейчас развивается система быстрых платежей, развивается прием безналичных платежей на торговых точках и другие решения", - объяснил ситуацию глава Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов.

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