ВОЗ разрешила вакцинировать от коронавируса детей

Ранее это считалось необязательным

Во Всемирной организации здравоохранения признали допустимость вакцинации детей от коронавирусной инфекции, это отражено в новых рекомендациях ВОЗ.

Отмечается, что кампания по вакцинации несовершеннолетних должна проходить в менее срочном порядке, чем у взрослых, кроме тех случаев, когда ребенок входит в группу с более высоким риском тяжелого течения COVID-19. В первую очередь вакцинацию должны пройти пожилые люди, пациенты с хроническими болезнями и медработники.

В ВОЗ подчеркнули, что отсутствие спешки обусловлено течением болезни у детей – они, как правило, переносят коронавирус в более легкой форме, чем взрослые.

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