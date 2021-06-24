Переболевшим москвичам предложили стать донорами плазмы

Потребность возросла из-за роста заболеваемости

В Москве возросла потребность в плазме с антителами для лечения пациентов с коронавирусом в стационарах. Переболевших или вакцинированных "Спутником V" горожан призывают стать донорами, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"В связи с ростом числа случаев COVID-19 в Москве растет и потребность в плазме с антителами к заболеванию для лечения пациентов в стационарах. Мы обращаемся ко всем москвичам: если вы переболели, станьте донором плазмы, чтобы помочь тем, кто еще борется с коварной инфекцией", - приводит слова Раковой официальный сайт мэра Москвы.

Вице-мэр добавила, что приглашаются также вакцинированные “Спутником V”. Последние исследования подтвердили перспективность применения такой плазмы как одного из элементов комплексной терапии. Ракова пояснила, что кандидаты могут обратиться на горячую линию. Потенциального донора проверят на наличие антител, он пройдет необходимое для любого донора обследование – а затем его пригласят на сдачу плазмы в один из пунктов.

Заммэра напомнила, что донорам плазмы с антителами полагаются стимулирующие выплаты – 5 тысяч рублей, а также 1235 рублей компенсации на питание. Если же гражданин решил сдать плазму безвозмездно, то она будет засчитана в количество, необходимое для получения статуса "Почетный донор Москвы" или "Почетный донор России".

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