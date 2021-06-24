ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Создатель популярного антивируса найден мертвым

08:42
  • четверг
  • 24 июня 2021

Джон Макафи обвинялся в неуплате налогов

В Испании умер основатель компании McAfee Джон Макафи. Он покончил с собой в камере тюрьмы в Барселоне, где ждал решения об экстрадиции в США.

Тело Макафи было найдено в камере. Медики пытались реанимировать его, но безуспешно, пишет местная газета Diario.

Джон Макафи был задержан в аэропорту Барселоны в октябре 2020 года по запросу США. Он обвинялся в неуплате налогов. Сам создатель популярного антивируса все обвинения отверг, заявив об их "политическом характере". За несколько часов до самоубийства Макафи стало известно, что суд Испании одобрил экстрадицию бизнесмена в США.

Сам Макафи 15 октября прошлого года писал в соцсетях, что не собирается совершать самоубийство. Он утверждал, что у него есть друзья и он всем доволен. За год до этого он оставил в соцсетях похожий пост.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Джон Макафи
Джон Макафи
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.