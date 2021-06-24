Создатель популярного антивируса найден мертвым

Джон Макафи обвинялся в неуплате налогов

В Испании умер основатель компании McAfee Джон Макафи. Он покончил с собой в камере тюрьмы в Барселоне, где ждал решения об экстрадиции в США.

Тело Макафи было найдено в камере. Медики пытались реанимировать его, но безуспешно, пишет местная газета Diario.

Джон Макафи был задержан в аэропорту Барселоны в октябре 2020 года по запросу США. Он обвинялся в неуплате налогов. Сам создатель популярного антивируса все обвинения отверг, заявив об их "политическом характере". За несколько часов до самоубийства Макафи стало известно, что суд Испании одобрил экстрадицию бизнесмена в США.

Сам Макафи 15 октября прошлого года писал в соцсетях, что не собирается совершать самоубийство. Он утверждал, что у него есть друзья и он всем доволен. За год до этого он оставил в соцсетях похожий пост.

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