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Биолог объяснил, как жара влияет на новые штаммы коронавируса

09:03
  • четверг
  • 24 июня 2021

Связано ли распространение индийского штамма с высокими температурами

В России активное распространение индийского штамма коронавирусной инфекции совпало с аномальной жарой в ряде регионов. Могла ли погода повлиять на заболеваемость, рассказал профессор биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Николай Никитин.

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По словам биолога, за время пандемии стало ясно, что высокие температуры не сказываются на распространении инфекции. На это могут повлиять лишь социальные факторы, среди которых поездки на отдых и, как следствие, снижение контактов людей друг с другом. В результате риски заражения уменьшаются.

"Жара, яркое солнце и ультрафиолет никакого влияния на коронавирусную инфекцию и на сам вирус не имеют. Что касается штаммов, то тут тоже нельзя говорить, что жара повлияла на появление и распространение новых мутаций", - подчеркнул Никитин.

Он добавил, что, хоть жара и не влияет на коронавирус напрямую, она может сослужить плохую службу заболевшим – особенно тем, у кого есть хронические заболевания и болезни сердца и сосудов. В их случае жаркая погода будет дополнительной нагрузкой на организм, что может осложнить течение COVID-19, передает Радио Sputnik.

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