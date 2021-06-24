Опубликовано видео с борта британского эсминца Defender

На кадрах видна работа российской береговой охраны

Опубликованы кадры с борта британского эсминца Defender, который 23 июня нарушил границу России в Черном море. Съемки сюжета вела группа журналиста Джонатана Била. Корреспондент BBC комментирует действия экипажа эсминца, а также российских пограничников и военных.

Бил рассказывает, что корабль идет к берегам Крыма – утверждая при этом, что это территориальные воды Украины. Снят также момент, когда по радио звучит, по словам английского журналиста, "очень жесткое предупреждение" - при дальнейшем движении будет открыт огонь.

Затем слышны звуки выстрелов, после британские моряки засуетились, экипаж забегал, чтобы покинуть опасную зону. Запечатлен также проход над эсминцем фронтового бомбардировщика Су-24М.

Британский эсминец Defender 23 июня пересек российскую границу и на три километра вошел в территориальные воды у мыса Фиолент. Британцев предупредили о применении оружия в случае нарушения границы. Российский пограничный сторожевой корабль дважды выполнил предупредительную стрельбу, а Су-24М провел предупредительное бомбометание по курсу движения эсминца.

В Лондоне заявили, что Defender не пересекал границу, а совершал "мирный проход в территориальных водах Украины". А предупредительных выстрелов и бомбометания, якобы, не было.

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