Сергунина: Москва возглавила рейтинг инновационного развития регионов России

В Москве работает более 130 тысяч технологических компаний

Москва стала первой в рейтинге инновационного развития регионов страны, который представил Институт статистических исследований и экономики знаний ВШЭ. Об этом сообщила вице-мэр столицы Наталья Сергунина.

Она напомнила, что в Москве работает более 130 тысяч технологических компаний, 68% из них относятся к малому и среднему бизнесу. Они занимаются исследованиями и разработками в разных сферах, включая новые материалы, электронику, информационные технологии.

"Город комплексно развивает инновационный сектор экономики. Это не только создание инфраструктуры и финансовая поддержка, но и современные цифровые сервисы, бесплатные консультации, акселерационные и образовательные программы", - сказала Сергунина.

В пятерку лидеров также вошли Санкт-Петербург, Республика Татарстан, Томская и Нижегородская области.

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