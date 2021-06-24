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Метеоролог допустил, что жара в Москве затянется

09:42
  • четверг
  • 24 июня 2021

Он напомнил о лете 2010 года

Аномально жаркая погода продлится на территории европейской части России минимум до конца этой недели, заявил ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков.

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"Одни синоптики утверждают, что на следующей неделе температура понизится до 25–28 градусов, другие — что произойдет регенерация антициклона и продолжение его действия", - подчеркнул специалист.

Синоптик рассказал, что мощный блокирующий антициклон, который и стал причиной жары, может задержаться надолго. Похожая ситуация уже происходила в 2010 году, передают "Известия". "Тогда блокирующий циклон держал 30-градусную жару практически два месяца подряд", - отметил синоптик.

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