Метеоролог допустил, что жара в Москве затянется

Он напомнил о лете 2010 года

Аномально жаркая погода продлится на территории европейской части России минимум до конца этой недели, заявил ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков.

"Одни синоптики утверждают, что на следующей неделе температура понизится до 25–28 градусов, другие — что произойдет регенерация антициклона и продолжение его действия", - подчеркнул специалист.

Синоптик рассказал, что мощный блокирующий антициклон, который и стал причиной жары, может задержаться надолго. Похожая ситуация уже происходила в 2010 году, передают "Известия". "Тогда блокирующий циклон держал 30-градусную жару практически два месяца подряд", - отметил синоптик.

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