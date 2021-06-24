В оперштабе объяснили условия вакцинации при наличии антител

Это не является противопоказанием

Список противопоказаний для медицинского отвода от прививки небольшой. И наличие антител к COVID-19 в нем не значится, сообщили в московском оперативном штабе по контролю ситуации с коронавирусной инфекцией.

"В перечне медицинских противопоказаний для вакцинации наличие антител не значится. Кроме того, в настоящее время не существует как единой отработанной методики измерения уровня антител, достаточного для создания у человека иммунитета, так и системы оценки эффективности и быстроты адаптации антител к мутирующим штаммам вируса", - заявили в оперштабе.

Противопоказаний для прививки от коронавируса немного. Основанием для медицинского отвода является беременность, а также перенесенная менее шести месяцев назад коронавирусная инфекция. Отложить прививку рекомендуется при наличии острых инфекционных заболеваний, обострении серьезных хронических заболеваний, при неотложных состояниях. В оперштабе отмечают, что в таком состоянии люди обычно находятся на больничном или даже госпитализированы, передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram