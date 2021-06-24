Московских курьеров обязали привиться от коронавируса

Привиться должны не менее 60% работников сферы услуг

Московский Роспотребнадзор внес изменения в список подлежащих обязательной вакцинации в столице. Согласно документу, сделать прививку должны курьеры.

"Добавить подпункт 1.1 пункта 1 постановления ...: доставки товаров и продуктов питания, в том числе курьерской", - говорится в опубликованном на сайте Роспотребнадзора по Москве постановлении.

Ранее столичный Роспотребнадзор обязал 60% работников отдельных сфер услуг привиться от коронавируса. С 28 июня в Москве вступят в силу новые ограничения из-за пандемии: в заведения общественного питания начнут пускать только вакцинированных, переболевших коронавирусом в последние полгода и людей с отрицательным ПЦР-тестом сроком не более 72 часов.

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