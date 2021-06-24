Власти рассказали о подготовке к платной вакцинации иностранцев в Москве

Желающие смогут привиться российскими вакцинами

В Москве после принятия решения о возможности вакцинировать российскими препаратами иностранных граждан откроются платные пункты вакцинации, заявили в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

"Сразу после принятия решения правительством Российской Федерации о возможности применения вакцин, зарегистрированных в России, иностранным гражданам, в Москве заработают пункты платной вакцинации иностранных граждан, работающих в сферах, указанных в постановлении", - сказано в сообщении.

Отмечается, что сейчас проводится работа по развертыванию и организации работы таких прививочных пунктов.

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