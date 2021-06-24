Стало известно, как в Москве будут контролировать обязательную вакцинацию

Большую роль в вакцинации москвичей сыграют работодатели

В оперштабе объяснили, как в столице будет проходить контроль за обязательной вакцинацией сотрудников компаний, а также какие штрафные санкции грозят нарушителям.

Московские компании ожидают сплошные проверки, призванные проконтролировать соблюдение работодателями правила о 60% вакцинированных сотрудников. Тем организациям, которые не выполнят установленные требования, грозит приостановление работы на три месяца.

"За нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения ... предусмотрено административное наказание в виде штрафа или административного приостановления деятельности на срок до 90 суток. С учетом неблагоприятной эпидемической ситуации по COVID-19 Управление Роспотребнадзора по городу Москве при направлении в суд материалов будет просить о применении санкции только в виде административного приостановления деятельности на срок до 90 суток", - сказано в сообщении.

Отмечается, что требование относится как к розничной торговле, так и к дистанционной и оптовой. При этом работающие удаленно и по договорам самозанятые включаются в общий штат при расчете доли привитых сотрудников.

"Работодатель обязан отстранить от работы работника (сотрудника), выразившего отказ от проведения профилактической прививки от COVID-19 (иммунизации) при отсутствии медицинских противопоказаний", - подчеркнули в сообщении.

В оперштабе добавили, что даже если сотрудник вакцинирован от коронавируса и у него есть достаточное количество антител, на рабочем месте ему все равно необходимо пользоваться средствами индивидуальной защиты.

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