Патрушев рассказал о покушении на Лукашенко

Его готовили граждане США

Гибридные войны, получившие распространение в последние годы, приносят народам не меньше страданий, чем традиционные горячие конфликты, убежден секретарь Совета безопасности России. Николай Патрушев привел в пример Украину, где неонацисты фактически диктуют властям свою волю и предпринимают вылазки в соседние государства.

"Сегодня мы видим, как они фактически диктуют властям свою волю и даже предпринимают вылазки в соседние государства. Например, они были замечены и нейтрализованы властями в Белоруссии", - сказал Патрушев на девятой Московской конференции по международной безопасности.

Секретарь Совбеза напомнил, что в Белоруссии недавно был сорван сценарий "цветной революции". Патрушев подчеркнул, что некоторые страны Запада в попытках подорвать позиции легитимной белорусской власти перешли все красные линии. Он пояснил, что, прежде всего, имеет в виду готовившееся американскими гражданами покушение на президента Белоруссии Александра Лукашенко, передает РИА Новости.

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