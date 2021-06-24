Сергунина: Московский благотворительный сервис стал лауреатом премии CIPR Digital

Сама Сергунина победила в номинации "Цифровые трансформаторы"

Правительство Москвы завоевало премию в области информационных технологий CIPR Digital сразу в трех номинациях. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента информационных технологий.

В категории "Лучший цифровой сервис" победу одержал общегородской благотворительный сервис, лучшим цифровым медиа признан портал ICT.Moscow, а в номинации "Цифровые трансформаторы" премии удостоилась заместитель мэра Наталья Сергунина.

"Москва — один из самых технологичных городов мира. В каждом шестом городском проекте уже используются технологии искусственного интеллекта, москвичи могут получить онлайн более 380 услуг и сервисов. В ближайших планах — перевод в электронный вид максимального числа социально значимых госуслуг и развитие суперсервисов, объединяющих все возможности города по разным группам запросов со стороны жителей", — рассказала Сергунина.

Церемония объявления победителей прошла в рамках ежегодной конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) в Нижнем Новгороде.

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