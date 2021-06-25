Медосмотр и поездки в Иран: как изменится жизнь россиян с 1 июля

Для переболевших коронавирусом стартует расширенная диспансеризация

В России с 1 июля, кроме традиционного повышения тарифов на коммунальные услуги, вступает в силу ряд новых законов и изменений. ТВЦ.RU предлагает ознакомиться с самыми важными из них.

Расширенная диспансеризация

С 1 июля для всех россиян, которые переболели коронавирусом, начнется расширенная диспансеризация.

Она будет проходить в два этапа. На первом этапе врачи выявят признаки развития хронических неинфекционных заболеваний, на втором проведут дополнительные обследования для уточнения диагноза.

Граждане, у которых во время диспансеризации обнаружат какие-то осложнения, будут отправлены на дальнейшее лечение.

Проверка автомобиля

С 1 июля подержанные автомобили при ввозе в Россию обяжут доставлять в испытательные лаборатории. Раньше они проходили проверку дистанционно, то есть по фотографиям.

Кроме того, машины, на которых установлено дополнительное оборудование в конструкции, например, газобаллонное оборудование или лебедка, тоже обяжут проходить тест в испытательных лабораториях.

Рост тарифов ЖКХ

Электричество, газ, вода, мусор и отопление с 1 июля вырастут примерно на 3–6% в зависимости от региона. Квитанции с выросшими платежами придут уже в августе. Список регионов и их индексацию тарифов можно посмотреть здесь.

Выплаты беременным

Беременные женщины, которые встали на учет на ранних сроках (6-12 недель), с 1 июля смогут получать ежемесячные выплаты в размере половины суммы от регионального прожиточного минимума. В среднем по России - 6 350 рублей в месяц.

При этом важно, чтобы средний доход на человека в семье не превышал региональный прожиточный минимум.

Выплаты неполным семьям с детьми

Выплаты неполным семьям также начнут назначать с 1 июля. Они распространяются на детей от 8 до 17 лет, которых воспитывает один родитель. Сумма - 50% регионального прожиточного минимума. В среднем это около 5 650 рублей в месяц.

Получить выплаты смогут только те, кто будет признан нуждающимся даже после получения алиментов.

Переход на карту "МИР"

Пенсии и социальные выплаты с 1 июля будут зачислять только на карты платежной системы "МИР". Срок перехода на карты "МИР" продлевали несколько раз, но больше предпосылок для переноса нет.

Получатели, которые используют другую платежную систему для социальных выплат, должны до 1 июля перейти на "МИР". Карту можно открыть в любом банке.

Поездка в Иран

Российским туристам в составе организованной группы от пяти до 50 человек с 1 июля откроется безвизовый въезд в Иран. Максимальный срок поездки - до 15 дней. Правительства двух стран подписали соответствующее соглашение весной 2018 года.

Дачи у аэропорта

Владельцам дач и домов, которые находятся вблизи аэропортов, с 1 июля станет проще оформить свою недвижимость в собственность.

Любое строительство вблизи аэропорта разрешено только при наличии санитарно-эпидемиологического заключения и по согласованию с Росавиацией. В противном случае дом будет считаться самостроем и его могут снести. При этом зарегистрировать его по "дачной амнистии" нельзя.

Новый закон упростит регистрацию права собственности на постройки на приаэродромной территории.

Единая цифровая платформа занятости

С 1 июля вступает в силу закон о так называемой единой цифровой платформе занятости.

Закон предполагает создание в России единой цифровой платформы в сфере занятости и трудовых отношений. Работодателей органов власти всех уровней и тех, у кого в штате числится двадцать пять сотрудников, обяжут на созданной цифровой платформе публиковать информацию о рабочих местах.

Нововведение сильно расширит банк вакансий. Искать работу через платформу будет удобнее, чем через личный прием в центре занятости населения.

Прослеживаемость товаров

С 1 июля в полную силу заработает Национальная система прослеживаемости товаров (НСПТ). Предпринимателям, работающим с импортными товарами, придется сдавать дополнительную отчетность и по-новому оформлять счета-фактуры.

Цель НСПТ – борьба с серым импортом и нелегальным оборотом товаров. С помощью этой системы будет легко отследить путь товара от производителя к покупателю.

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