ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Москве разъяснили правила посещения общепита для детей и подростков

10:21
  • четверг
  • 24 июня 2021

Поправки внес мэр столицы Сергей Собянин.

Детей и подростков будут впускать в московские рестораны и кафе без предъявления QR-кодов в сопровождении взрослых.

Поправки в указ о мерах борьбы с COVID-19 внес мэр столицы Сергей Собянин.

QR-коды, которые выдаются вакцинированным, прошедшим ПЦР-тесирование и переболевшим коронавирусом, для этого не нужны.  

Ранее руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк сообщал, что дети смогут посетить столичные кафе и рестораны по ПЦР-тесту.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Кафе
Кафе
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.