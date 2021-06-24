В Москве разъяснили правила посещения общепита для детей и подростков

Поправки внес мэр столицы Сергей Собянин.

Детей и подростков будут впускать в московские рестораны и кафе без предъявления QR-кодов в сопровождении взрослых.

Поправки в указ о мерах борьбы с COVID-19 внес мэр столицы Сергей Собянин.

QR-коды, которые выдаются вакцинированным, прошедшим ПЦР-тесирование и переболевшим коронавирусом, для этого не нужны.

Ранее руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк сообщал, что дети смогут посетить столичные кафе и рестораны по ПЦР-тесту.

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