Задержан работавший на украинские спецслужбы крымчанин

Он собирал данные о полетах российской военной авиации
В Симферополе задержан местный житель, собиравший по заданию украинских спецслужб информацию о полётах российской военной авиации. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
"В течение длительного времени российский гражданин с использованием специального антенного и приемного оборудования получал по заданию спецслужб Украины информацию о полетах российской военной авиации",- сообщили в спецслужбе.
Возбуждено уголовное дело по признакам государственной измены. Задержанный помещен под стражу. Ему грозит до 20 лет колонии.
Видео задержания публикует ТВЦ.RU.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram