Задержан работавший на украинские спецслужбы крымчанин

Он собирал данные о полетах российской военной авиации

В Симферополе задержан местный житель, собиравший по заданию украинских спецслужб информацию о полётах российской военной авиации. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

"В течение длительного времени российский гражданин с использованием специального антенного и приемного оборудования получал по заданию спецслужб Украины информацию о полетах российской военной авиации",- сообщили в спецслужбе.

Возбуждено уголовное дело по признакам государственной измены. Задержанный помещен под стражу. Ему грозит до 20 лет колонии.

Видео задержания публикует ТВЦ.RU.

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