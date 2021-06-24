Летние кафе и веранды в Москве можно посещать без QR-кода до 12 июля

Соответствующее решение принял Сергей Собянин

Власти Москвы разрешат невакцинированным жителям и гостям столицы посещать летние веранды ресторанов и кафе. Согласно указу Сергея Собянина, это правило будет действовать с 24 июня по 11 июля.

"Установить, что с 24 июня 2021 года по 11 июля 2021 года (включительно) допускается посещение сезонных летних кафе при стационарных предприятиях общественного питания без предъявления QR-кода", - сказано в документе, опубликованном на сайте мэра Москвы.

Ранее власти столицы объявили об осложнении ситуации с распространением коронавирусной инфекции, в связи с чем с 28 июня все заведения общественного питания города могут обслуживать только вакцинированных от коронавируса посетителей, переболевших или тех, у кого есть отрицательный ПЦР- тест. Подтверждать такой статус посетители должны с помощью специального QR-кода, который можно получить на сайте mos.ru или на госуслугах.

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