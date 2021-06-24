ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Попова назвала сроки появления коллективного иммунитета к COVID-19

10:39
  • четверг
  • 24 июня 2021

Уже привиты 20 миллионов россиян

Спрос на вакцинацию от коронавируса в российских регионах резко возрос, он увеличился в 5-10 раз. Это даст возможность в скором времени достичь коллективного иммунитета, уверена глава Роспотребнадзора. Как сообщила Анна Попова, по данным на утро 18 июня прививку от COVID-19 получили 20 миллионов россиян.
Попова заявила о распространении в России индийского штамма коронавируса

Тем временем индийский штамм коронавируса "Дельта" получил распространение почти в 90 странах мира.

"По данным зарубежных специалистов, новый штамм "Дельта" получил распространение почти в 90 странах", - сообщила глава Роспотребнадзора на III Международной научно-практической конференции "Глобальные угрозы биологической безопасности. Проблемы и решения".

По прогнозам Поповой, в ближайшие несколько месяцев 70% новых случаев заражения придется на страны Евросоюза. Глава Роспотребнадзора напомнила, что России удалось выстоять борьбе с пандемией в марте - апреле 2021 года, когда в европейском регионе наблюдался рост заболеваемости, передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Люди в медицинских масках на вокзале
Люди в медицинских масках на вокзале
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.