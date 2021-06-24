Попова назвала сроки появления коллективного иммунитета к COVID-19

Уже привиты 20 миллионов россиян

Спрос на вакцинацию от коронавируса в российских регионах резко возрос, он увеличился в 5-10 раз. Это даст возможность в скором времени достичь коллективного иммунитета, уверена глава Роспотребнадзора. Как сообщила Анна Попова, по данным на утро 18 июня прививку от COVID-19 получили 20 миллионов россиян.

Тем временем индийский штамм коронавируса "Дельта" получил распространение почти в 90 странах мира.

"По данным зарубежных специалистов, новый штамм "Дельта" получил распространение почти в 90 странах", - сообщила глава Роспотребнадзора на III Международной научно-практической конференции "Глобальные угрозы биологической безопасности. Проблемы и решения".

По прогнозам Поповой, в ближайшие несколько месяцев 70% новых случаев заражения придется на страны Евросоюза. Глава Роспотребнадзора напомнила, что России удалось выстоять борьбе с пандемией в марте - апреле 2021 года, когда в европейском регионе наблюдался рост заболеваемости, передает ТАСС.

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