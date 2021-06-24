Врач рассказал, кому противопоказан отдых на море

В этом году лучше воздержаться от посещения курортов

В 2021 году летний отдых у моря лучше отложить из-за сложной эпидемиологической обстановки.

Об этом РИА Новости сообщил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Депздрава Москвы Андрей Тяжельников.

Особенно полезен морской отдых жителям средней полосы и северных районов – он восполняет запасы йода, морской воздух благотворно влияет на здоровье, а также способствует релаксации. Однако не всем подходит морской отдых по состоянию здоровья, необходима консультация врача.

"Стоит проконсультироваться о целесообразности поездки на море и людям, переболевшим заболеваниями легких", - отметил Тяжельников.

Врач призвал оценивать риски и затраты на летний отдых у моря в условиях коронавируса.

"Ведь путь до места отдыха, да и сам отдых на море часто подразумевает под собой посещение общественных мест, где риск заражения коронавирусом особенно высок", - объяснил специалист.

Врач напомнил о необходимости вакцинации перед отпуском. При этом стоит помнить, что устойчивый иммунитет вырабатывается не сразу, а только через некоторое время после введения второго компонента.

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