Меркель призвала ЕС составить список общих интересов с Россией

Необходим прямой диалог с Москвой

Евросоюзу необходим прямой диалог с Россией и ее президентом Владимиром Путиным. В Брюсселе должны составить список общих стратегических интересов, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая в бундестаге.

"Мы должны создать повестку общих стратегических интересов - например, в области защиты климата, мира и безопасности, решения конфликта в Ливии и Сирии", - сказала Меркель.

Канцлер Германии отметила: сегодня страны ЕС, если и реагируют на действия Москвы, то без координации между собой. Меркель считает, что Европе нужно создать механизмы единого и общего ответа. Она уверена, что только так ЕС научится что-то "противопоставлять гибридным нападениям России", передает РИА Новости.

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