В России впервые за полгода выявили больше 20 тысяч случаев коронавируса

В Москве заболели 8598 человек

За минувшие сутки в России зарегистрировано 20182 новых случая коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю за распространением COVID-19. Это самый высокий показатель с 25 января.

Скончались за сутки 568 человек, выздоровели 13505 заболевших.

В Москве за сутки заболели 8598 человек, в Подмосковье - 2308, в Санкт-Петербурге - 1143.

За весь период пандемии в стране выявлено 5388695 случаев инфекции. Умерли 131463 пациента. Выздоровели 4915615 человек.

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