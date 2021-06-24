В России могут ввести новые ограничения на использование электросамокатов

Участники ДТП временно не смогут арендовать технику

Первый зампред Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил ввести новые ограничения для использования электросамокатов. В частности, он считает нужным временно запретить передвижение на самокатах для тех, кто ранее становился виновником ДТП.

Кроме того, Петров считает необходимым скорректировать существующие нормы аренды техники. Соответствующее предложение он направил на имя министра промышленности и торговли Дениса Мантурова и главы Минтранса Виталия Савельева, передает RT.

"В целях повышения безопасности на улицах отечественных городов прошу вас оценить идею об ограничении прав на аренду различных транспортных устройств (самокатов, электроскутеров и т. д.) лицам, которые становились виновниками дорожных происшествий", - говорится в тексте документа.

По словам Петрова, очень часто люди, которые пользуются прокатом электросамокатов и другой техники, являются участниками ДТП. Во многих случаях это происходит из-за дефицита опыта вождения и отсутствия персональной ответственности, уверен общественник.

"Возможно, что целесообразно будет установить следующие нормы: участие в одном ДТП влечёт мораторий на использование любого шеринга на срок до шести месяцев, а повторное провоцирование и участие в инциденте повлечёт за собой запрет на использование сервиса до пяти лет", - заключил Петров.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram