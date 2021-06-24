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В России могут ввести новые ограничения на использование электросамокатов

12:30
  • четверг
  • 24 июня 2021

Участники ДТП временно не смогут арендовать технику

Первый зампред Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил ввести новые ограничения для использования электросамокатов. В частности, он считает нужным временно запретить передвижение на самокатах для тех, кто ранее становился виновником ДТП.

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Кроме того, Петров считает необходимым скорректировать существующие нормы аренды техники. Соответствующее предложение он направил на имя министра промышленности и торговли Дениса Мантурова и главы Минтранса Виталия Савельева, передает RT.

"В целях повышения безопасности на улицах отечественных городов прошу вас оценить идею об ограничении прав на аренду различных транспортных устройств (самокатов, электроскутеров и т. д.) лицам, которые становились виновниками дорожных происшествий", - говорится в тексте документа.

По словам Петрова, очень часто люди, которые пользуются прокатом электросамокатов и другой техники, являются участниками ДТП. Во многих случаях это происходит из-за дефицита опыта вождения и отсутствия персональной ответственности, уверен общественник.

"Возможно, что целесообразно будет установить следующие нормы: участие в одном ДТП влечёт мораторий на использование любого шеринга на срок до шести месяцев, а повторное провоцирование и участие в инциденте повлечёт за собой запрет на использование сервиса до пяти лет", - заключил Петров.

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