Евгений Попов: Вместе с экспертами изучаем опыт регионов для разработки Национального стандарта благополучия

Озеленение городов - важная часть проекта

При разработке Национального стандарта благополучия, в частности в вопросах охраны окружающей среды, необходимо привлекать экспертов.

Одна из составных частей проекта - озеленение городов, парков, улиц, заявил ведущий программы "60 минут" Евгений Попов во время посещения Яблоневого сада в районе Фили-Давыдково на западе Москвы.

Журналист отметил, что высаженные им в апреле яблоне прижились, а на некоторых из них уже завязались плоды. Посадка деревьев прошла в рамках акции по восстановлению знаменитого яблоневого сада. Тогда в ходе субботника высадили более 40 деревьев в память о героях Великой Отечественной войны.

Всего за несколько последних месяцев Евгений Попов вместе с активистами Западного округа высадил свыше 420 деревьев. Журналист убежден, что улучшать экологию не только в столице, но и по всей России.

"Считаю, что должно стать правилом – высаживать минимум два дерева на месте одного срубленного. Это должно стать общим правилом не только для столицы, но и для всей страны <…> Вместе с экспертами мы обсуждаем передовой опыт Москвы, ситуацию в других регионах, чтобы сформировать базовые нормативы достойной жизни людей", - заметил ведущий.

Попова поддержал директор Ботанического сада МГУ, председатель Совета Ассоциации по развитию городских парков и общественный пространств Алексей Ретеюм. Он отметил, что посадка и вырубка деревьев – это не такой простой процесс, каким он кажется на первый взгляд. Поэтому привлечение ученых и специалистов должно быть обязательным.

"В каждом районе города необходимо разработать ландшафтные проекты, а экологические акции должны стать частью общей концепции. Работы нужно проводить под контролем экспертов, профессионалов в этой сфере", - подчеркнул Ретеюм.

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