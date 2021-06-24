ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Евгений Попов: Вместе с экспертами изучаем опыт регионов для разработки Национального стандарта благополучия

11:16
  • четверг
  • 24 июня 2021

Озеленение городов - важная часть проекта

При разработке Национального стандарта благополучия, в частности в вопросах охраны окружающей среды, необходимо привлекать экспертов.
Евгений Попов: В ходе экологических акций было посажено свыше 420 деревьев

Одна из составных частей проекта - озеленение городов, парков, улиц, заявил ведущий программы "60 минут" Евгений Попов во время посещения Яблоневого сада в районе Фили-Давыдково на западе Москвы.

Журналист отметил, что высаженные им в апреле яблоне прижились, а на некоторых из них уже завязались плоды. Посадка деревьев прошла в рамках акции по восстановлению знаменитого яблоневого сада. Тогда в ходе субботника высадили более 40 деревьев в память о героях Великой Отечественной войны.

Всего за несколько последних месяцев Евгений Попов вместе с активистами Западного округа высадил свыше 420 деревьев. Журналист убежден, что улучшать экологию не только в столице, но и по всей России.

"Считаю, что должно стать правилом – высаживать минимум два дерева на месте одного срубленного. Это должно стать общим правилом не только для столицы, но и для всей страны <…> Вместе с экспертами мы обсуждаем передовой опыт Москвы, ситуацию в других регионах, чтобы сформировать базовые нормативы достойной жизни людей", - заметил ведущий.

Попова поддержал директор Ботанического сада МГУ, председатель Совета Ассоциации по развитию городских парков и общественный пространств Алексей Ретеюм. Он отметил, что посадка и вырубка деревьев – это не такой простой процесс, каким он кажется на первый взгляд. Поэтому привлечение ученых и специалистов должно быть обязательным.

"В каждом районе города необходимо разработать ландшафтные проекты, а экологические акции должны стать частью общей концепции. Работы нужно проводить под контролем экспертов, профессионалов в этой сфере", - подчеркнул Ретеюм.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Евгений Попов
Евгений Попов
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.